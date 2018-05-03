ОЗХО эксгумирует тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе

Москва, 3 мая. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) планируют провести эксгумацию тел в сирийском городе Дума, в рамках расследования предполагаемой химической атаки. Об этом заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

«Мы изучаем подходы к эксгумации уже захороненных тел, где это возможно, чтобы взять биологические образцы», — сказал Узюмджю.

Он также добавил, что доклад ОЗХО о предполагаемой химической атаке в Думе может быть опубликован через месяц.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео с инсценировкой «химической атаки» в городе Дума в Сирии. В России опровергли информацию о «химатаке», а также отметили, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта.