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ФБР прослушивало разговоры адвоката Трампа с Белым домом
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    ФБР прослушивало разговоры адвоката Трампа с Белым домом

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    ФБР прослушивало разговоры адвоката Трампа с Белым домом

    Вашингтон, 3 мая. ФБР в течение нескольких недель занималось прослушкой разговоров адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна с Белым домом и перехватило минимум один разговор.

    Как сообщает телеканал NBC, прослушивание велось до обысков, которые прошли в апреле в доме, офисе и гостиничном номере Коэна. У него были изъяты несколько ящиков с бумагами, жесткие диски и мобильные телефоны. По данным СМИ, Коэна подозревают в банковских махинациях и мошенничестве, связанных с избирательной кампанией Трампа.

    После этого юристы Трампа порекомендовали ему перестать общаться с адвокатом по телефону.

    Автор: Катерина Михайлиди
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