Москва, 3 мая. Вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

«О проведении комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств [решение] на данный момент еще не принято. К сожалению, венгры блокируют», — заявила вице-премьер в эфире телеканала «112 Украина».

Она надеется, что Венгрия изменит свое решение по данному вопросу. Климпуш-Цинцадзе также отметила, что Украина проводит переговоры с другими партнерами — участниками НАТО касательно венгерской позиции, сообщает ТАСС.