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Политика
Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО
Политика
Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО
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    Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО

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    Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО

    Москва, 3 мая. Вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.  

    «О проведении комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств [решение] на данный момент еще не принято. К сожалению, венгры блокируют», — заявила вице-премьер в эфире телеканала «112 Украина».

    Она надеется, что Венгрия изменит свое решение по данному вопросу. Климпуш-Цинцадзе также отметила, что Украина проводит переговоры с другими партнерами — участниками НАТО касательно венгерской позиции, сообщает ТАСС.

    Автор: Дарья Смолина
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