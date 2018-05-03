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Российские СМИ находятся под постоянным давлением в США и Европе – Лукашевич
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    Российские СМИ находятся под постоянным давлением в США и Европе – Лукашевич

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    Российские СМИ находятся под постоянным давлением в США и Европе – Лукашевич

    Вена, 3 мая. Российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом в ряде стран Европы, включая Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Российский дипломат напомнил, что сейчас пресса по всему миру подвергается цензуре и давлению, зачастую облагается штрафами, а издательства временно или окончательно закрываются. Лукашевич подчеркнул, что работники СМИ часто сталкиваются с угрозами, нападениями, задержаниями и даже убийствами.

    «Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом», – отметил Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ

    Лукашевич призвал все страны-участницы ОБСЕ создать условия для работы СМИ, выражающих различные мнения и отказаться от двойных стандартов при подходе к вопросу свободу прессы.

     

    Автор: Антон Зарубин
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