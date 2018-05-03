Российские СМИ находятся под постоянным давлением в США и Европе – Лукашевич

Вена, 3 мая. Российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом в ряде стран Европы, включая Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву и Эстонию. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский дипломат напомнил, что сейчас пресса по всему миру подвергается цензуре и давлению, зачастую облагается штрафами, а издательства временно или окончательно закрываются. Лукашевич подчеркнул, что работники СМИ часто сталкиваются с угрозами, нападениями, задержаниями и даже убийствами.

«Достаточно вспомнить, например, Великобританию, США, Францию, Украину, Молдавию, Латвию, Литву или Эстонию, где российские новостные агентства и телеканалы находятся под постоянным прессингом», – отметил Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ

Лукашевич призвал все страны-участницы ОБСЕ создать условия для работы СМИ, выражающих различные мнения и отказаться от двойных стандартов при подходе к вопросу свободу прессы.