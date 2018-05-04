Сирия итоги за сутки на 4 мая 06.00: ВКС РФ и САА освобождают Дамаск от ИГ, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека

Сирия, 4 мая. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 ряд территорий к югу от Дамаска, при взрыве в Идлибе погибло четыре человека и 10 – получили ранения, в Ракке обостряется конфликт между бойцами SDF и местным населением. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ к югу от Дамаска, атаковали «Джебхат ан-Нусру»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются на юге Дамаска, вели обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме, обнаружили склад оружия боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: пополняет ряды в Хомсе.

«Джейш ат-Таухид»: сдает САА оружие в Хомсе.

«Файлак аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Идлибе.

Курды: арестовали семь мирных жителей Ракки.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ в течение дня продвигалась в южных пригородах Дамаска. Российская авиация нанесла ряд ударов по опорным пунктам ИГИЛовцев в районе Хаджар аль-Асвад, передавал местный источник в Twitter (@dimashq.now). Telegram-канал (@todayinsyria) писал, что правительственные войска САР выбили радикальных исламистов из здания больницы Юниса и освободили еще ряд территорий региона. Военный источник писал в Telegram (@Syria_2_4), что боевики ИГ открыли минометный огонь по кварталам Аз-Захра и Ат-Тадамун.

Утром в районы Ялда и Баббила прибыло 50 автобусов для вывода из региона боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Об этом сообщал военный источник в микроблоге в Twitter (@sayed_ridha).

В Думе продолжились работы по разминированию кварталов. По сведениям Telegram-канала (@mereview), полная зачистка города от мин, заложенных радикалами «Джейш аль-Ислам», займет не менее трех месяцев.

Провинция Алеппо

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на трассе Итрия – Ханассер погиб командир проправительственных Сил национальной обороны (NDF) бригадный генерал Хайсам Наиф. О происшествии писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

В западной части провинции Алеппо продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. В эпицентре противостояния находились населенные пункты Кафр Хамра и Тель Хадия.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс отмечались столкновения между группировками радикальной оппозиции, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Ранее командование САА при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили с боевиками соглашение, в соответствии с которым члены незаконных формирований должны покинуть позиции в Хомсе, а также сдать сирийской армии все имеющееся вооружение, получив взамен возможность уехать в провинции Идлиб и Алеппо. Twitter-канал (@anteebah_alSham) сообщал, что боевики группировки «Джейш ат-Таухид» начали сдавать оружие.

Часть исламистов считает договоренности с правительственными силами предательством со стороны повстанцев. Местный источник передавал в социальной сети Twitter (@dimashq.now), что радикалы обстреляли деревни Джабурин и Акрад ад-Дасиния на северо-западе региона. В конце дня Twitter-канал (@anteebah_alSham) писал, что некоторые боевики тех группировок, что согласились на условия САА, переходят на сторону «Джебхат ан-Нусры».

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что бригады САА ведут работы по разминированию трассы Хама – Хомс. В скором времени дорога возобновит работу.

Местные советы городов Ар-Растан и Талльбиса призвали гуманитарные организации, работающие на территории Сирии, подготовиться к приему беженцев из северных районов Хомса. Об этом писал Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Даръа

Недалеко от популярного рынка в городе Санамин на севере провинции Даръа сдетонировало самодельное взрывное устройство. Местный источник передавал в микроблоге в социальной сети Twitter (@ anteebah_alSham), что в результате инцидента погиб мирный житель населенного пункта, еще 11 гражданских получили ранения.

Военный Twitter-канал (@ahmadalissa) сообщал, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов незаконных вооруженных формирований в районе границы между Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Идлиб

В городе Ад-Дана провинции Идлиб прогремел взрыв. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ Mghorab3), что СВУ сдетонировало недалеко от офиса благотворительной организации. В результате инцидента погиб медицинский работник. Позже количество жертв возросло до четырех, также поступала информация о 10 раненных.

В городе Маарет Мисрин взорвался заминированный автомобиль, писал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). По данным автора публикации, в результате происшествия погибло несколько боевиков группировки «Файлак аш-Шам».

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Военный источник сообщал на своей странице в Twitter (@IdlibPlus), что российская авиация атаковала опорные пункты радикальных исламистов недалеко от города Джиср аш-Шугур. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в этой части региона.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что боевики открыли снайперский огонь по населенным пунктам Аль-Фуа и Кефрая. По сведениям автора публикации, в результате атаки погиб мирный житель региона. Напомним, в настоящее время идет эвакуация гражданского населения из этих городов.

Провинция Ракка

На захваченных курдскими отрядами ополчения территориях провинции Ракка обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и населением. По сведениям информационного агентства Fars News, жители региона организовали несколько акций протеста против военного присутствия сил США в этом районе. Местные активисты сообщали, что митинги были жестоко подавлены. Семь человек из ряда организаторов демонстраций взяты под арест.

Военный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что американские военные закрыли аэропорт в Табке. По данным автора публикации, база будет расширена.

Провинция Хама

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в северной части провинции Хама продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры». По сведениям агентства, российская авиация нанесла удары по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях города Аль-Латамина. В это время артиллерия правительственных сил САР атаковала укрепрайоны «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Аз-Закият, Аль-Арбаин и Кафр Зета. Об этом писал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Al-Masdar News сообщало, что силами российских ВКС и САА недалеко от Кафр Зеты были уничтожены штаб и склад оружия формирования «Джейш аль-Изза».

Ирак

На востоке Мосула солдаты иракской армии взяли под арестовано 20 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством». Об этом сообщил местный источник в Telegram (@mereview).

В городе Рава на западе провинции Анбар прогремел взрыв, передавало Iraqi News. В результате инцидента четыре мирных жителя населенного пункта получили ранения.

Расположения сил безопасности Ирака в северо-западной части провинции Дияла подверглись атаке террористов ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News писало, что в потасовке погибло четыре сотрудника полиции, пострадали еще двое.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)