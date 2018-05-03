Осужденного в США за «откаты» российского бизнесмена выпустили из тюрьмы

Москва, 3 мая. Осужденный в США по делу об «откатах» на урановых сделках российский бизнесмен Вадим Микерин освобожден из тюрьмы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США (ВОР). По словам представителя тюремного ведомства, Микерин был освобожден из-под стражи ВОР 24 апреля текущего года.

Остается неизвестным был ли бизнесмен депортирован в Россию, однако в базе данных лиц, находящихся в заключении в введении ICE, его имя не значится.

Напомним, Микерина приговорили к четырем годам тюрьмы за взятничество при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана.