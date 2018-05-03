Сирия новости 3 мая 22.30: при взрыве в Даръа пострадало 12 гражданских, бойцы SDF арестовали семь человек в Ракке

Сирия, 3 мая. При взрыве в Даръа пострадало 12 мирных жителей, бойцы SDF арестовали семь гражданских в Ракке, в Хомсе боевики сдавших позиции группировок присоединяются к «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад оружия боевиков в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: пополняет ряды в Хомсе.

Курды: арестовали семь мирных жителей Ракки.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс продолжаются столкновения между боевиками. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что некоторые члены тех вооруженных формирований, которые приняли условия соглашения с Сирийской арабской армией (САА), переходят на сторону «Тахрир аш-Шам». Напомним, на террористов «Джебхат ан-Нусры»1 договоренности о мирном урегулировании конфликта не распространяются.

Местные советы городов Ар-Растан и Талльбиса призвали гуманитарные организации, работающие на территории Сирии, подготовиться к приему беженцев из северных районов Хомса. Об этом пишет Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Даръа

Недалеко от популярного рынка в городе Санамин на севере провинции Даръа сдетонировало самодельное взрывное устройство. Местный источник передает в микроблоге в социальной сети Twitter (@ anteebah_alSham), что в результате инцидента погиб мирный житель населенного пункта, еще 11 гражданских получили ранения.

Военный Twitter-канал (@ahmadalissa) сообщает, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов незаконных вооруженных формирований в районе границы между Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Ракка

На захваченных курдскими отрядами ополчения территориях провинции Ракка обостряется конфликт между Демократическими силами Сирии (SDF) и населением. По сведениям информационного агентства Fars News, жители региона организовали несколько акций протеста против военного присутствия сил США в этом районе. Местные активисты сообщают, что митинги были жестоко подавлены. Семь человек из ряда организаторов демонстраций взяты под арест.

Военный Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что американские военные закрыли аэропорт в Табке. По данным автора публикации, база будет расширена.

Ирак

На востоке Мосула солдаты иракской армии взяли под арестовано 20 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством»1. Об этом сообщает местный источник в Telegram (@mereview).

В городе Рава на западе провинции Анбар прогремел взрыв, передает Iraqi News. В результате инцидента четыре мирных жителя населенного пункта получили ранения.

Расположения сил безопасности Ирака в северо-западной части провинции Дияла подверглись атаке террористов ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в потасовке погибло четыре сотрудника полиции, пострадали еще двое.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)