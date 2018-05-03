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Украинские националисты 9 мая выпустят дивизию СС «Галичина» против «Бессмертного полка»
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    Украинские националисты 9 мая выпустят дивизию СС «Галичина» против «Бессмертного полка»

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    Украинские националисты 9 мая выпустят дивизию СС «Галичина» против «Бессмертного полка»

    Киев, 3 мая. Глава украинской неонацистской организации «Братство» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский заявил о намерении помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Киеве.

    Корчинский призвал украинских радикалов выйти 8 и 9 мая с портретами «дедов и прадедов» из дивизии СС «Галичина». По его словам, акция украинских националистов «должна убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен».

    В свою очередь глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена только одна акция «Бессмертный полк», в которой примут участие порядка трех тысяч человек.

    «Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два», — заявил Крищенко.

    Дивизия СС «Галичина» была сформирована из украинских добровольцев в 1943 году на Западной Украине. Дивизия принимала участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии и была разгромлена Красной армией в 1944 году в районе города Броды.

    Автор: Алексей Громов
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