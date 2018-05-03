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Суд вынес приговор обвиняемым по делу о растрате при строительстве космодрома «Восточный»
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    Суд вынес приговор обвиняемым по делу о растрате при строительстве космодрома «Восточный»

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    Суд вынес приговор обвиняемым по делу о растрате при строительстве космодрома «Восточный»

    Москва, 3 мая. Суд вынес приговор троим обвиняемым в растрате денежных средств при строительстве космодрома «Восточный», сообщает официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, суд признал начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрея Ярцева, а также директор ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова и генерального директора ЗАО «Стройконструкция» Николая Шкадина виновными в растрате денежных средств, выделенных федеральным бюджетом на строительство космодрома «Восточный».

    По данным СК, речь идет о растрате более чем 250 миллионов рублей путем закупки металлоконструкций у «Стройконструкции С» по искусственно завышенным ценам. Суд нашел обвинения убедительными и вынес приговор, согласно которому Денискин, как организатор преступления, получил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, Ярцев – в виде 7 лет лишения свободы, а Шкадин приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

    Автор: Антон Зарубин
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