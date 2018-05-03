Сборная России по хоккею внесла в первоначальную заявку на чемпионат мира 17 спортсменов

Москва, 3 мая. Сборная России по хоккею внесла в первоначальную заявку на чемпионат мира, который пройдет в Дании, 17 спортсменов.

Чемпионат мира по хоккею стартует в Дании 4 мая. Сборная России сыграет свой первый матч с командой Франции.

Согласно положению, в заявку каждой команды можно включить до 25 спортсменов, минимальное количество игроков – 17.

«В первоначальную заявку внесено 17 хоккеистов», — цитирует ТАСС пресс-службу Федерации.

Как стало известно, в первоначальную заявку попали: вратари Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, защитники Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, нападающие Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Павел Дацюк, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Илья Каблуков.