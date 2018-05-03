СМИ рассказали о множестве дефектов на новейшем корабле ВМС Британии за 400 млн евро
Лондон, 3 мая. В Минобороны Британии насчитали порядка ста дефектов в новейшем сторожевом корабле Forth ВМС королевства. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
О неполадках, связанных с электросистемами и болтовыми креплениями, стало известно уже через несколько дней после ввода корабля в строй. Стоимость Forth, по данным издания, составляет 348 млн фунтов или около 400 млн евро.
Теперь дефекты пытаются устранить в спешном порядке. Ремонт займет около двух недель, сообщает «Ридус».
«Это не связанные между собой проблемы, и в настоящее время в отношении каждой из них проводится отдельное расследование, чтобы выяснить их причины и последствия», — говорится в заявлении.