Меню
Весь мир
СМИ рассказали о множестве дефектов на новейшем корабле ВМС Британии за 400 млн евро
Политика
Венгрия продолжает блокировать проведение заседания Украина-НАТО
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ рассказали о множестве дефектов на новейшем корабле ВМС Британии за 400 млн евро

    48

    СМИ рассказали о множестве дефектов на новейшем корабле ВМС Британии за 400 млн евро

    Лондон, 3 мая. В Минобороны Британии насчитали порядка ста дефектов в новейшем сторожевом корабле Forth ВМС королевства. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

    О неполадках, связанных с электросистемами и болтовыми креплениями, стало известно уже через несколько дней после ввода корабля в строй. Стоимость Forth, по данным издания, составляет 348 млн фунтов или около 400 млн евро.

    Теперь дефекты пытаются устранить в спешном порядке. Ремонт займет около двух недель, сообщает «Ридус».

    «Это не связанные между собой проблемы, и в настоящее время в отношении каждой из них проводится отдельное расследование, чтобы выяснить их причины и последствия», — говорится в заявлении.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.