СМИ рассказали о множестве дефектов на новейшем корабле ВМС Британии за 400 млн евро

Лондон, 3 мая. В Минобороны Британии насчитали порядка ста дефектов в новейшем сторожевом корабле Forth ВМС королевства. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

О неполадках, связанных с электросистемами и болтовыми креплениями, стало известно уже через несколько дней после ввода корабля в строй. Стоимость Forth, по данным издания, составляет 348 млн фунтов или около 400 млн евро.

Теперь дефекты пытаются устранить в спешном порядке. Ремонт займет около двух недель, сообщает «Ридус».