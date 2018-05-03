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Минкультуры прояснило ситуацию с американским «Распрекрасным принцем» и российским «Садко»
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    Минкультуры прояснило ситуацию с американским «Распрекрасным принцем» и российским «Садко»

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    Минкультуры прояснило ситуацию с американским «Распрекрасным принцем» и российским «Садко»

    Москва, 3 мая. Министерство культуры России не предлагало переносить дату выхода в прокат американского мультфильма «Распрекрасный принц» в связи с выходом российского анимационного фильма «Садко».

    Сообщается, что министерство культуры не предлагало переносить дату выхода мультфильма, а предложило согласовать очередность выхода фильмов в российский прокат.  

    «Минкультуры России не предлагало перенести релиз фильма «Распрекрасный принц». Ведомство уведомило компанию «Вольгафильм» о необходимости проведения переговоров с компанией «СТВ» (которая планирует премьеру анимационного фильма «Садко» также на 24 мая) о согласовании очередности выхода фильмов в прокат на территории Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

    В министерстве отметили, что такое письмо действительно было направлено генеральному директору «Вольгафильм» Сергею Спиридонову.

    «О принятом решении относительно новых планируемых дат релизов «Садко» и «Распрекрасный принц» Минкультуры России, в соответствии с действующим законодательством, должно быть уведомлено в течение 15 рабочих дней», — сообщили в ведомстве.

    Также сообщается, что ранее «Вольгафильм» выбрала в качестве даты релиза мультфильма «Распрекрасный принц» 10 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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