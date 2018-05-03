«Северный поток — 2» необходим: эксперт объяснил, как российский газ превратит ФРГ в центр Европы

Строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток — 2» начали подготавливать в немецком городе Лубмин. Здесь расположатся приемный терминал и служебные помещения. Об этом пишет агентство DPA.

«Мы движемся в рамках наших производственных планов», — приводит СМИ слова представителя компании-оператора будущего газопровода.

По мнению руководителя российского центра экономических исследований института глобализации и социальных движений Василия Колташова, газопровод «Северный поток — 2» необходим для Германии. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт отметил, что благодаря российскому газу Германия может повысить свою значимость в Евросоюзе.

«Для Германии «Северный поток — 2» необходим. Особенно учитывая, что Россия планирует перекрыть поставки газа в Европу через территорию Украины, — говорит эксперт. — В этом случае Германия получает возможность улучшить свое положение в Евросоюзе, так как станет распределителем российского газа, и тем самым сохранит статус геоэкономического и политического центра Европы. Для Меркель это принципиально важно. Позади много лет, когда среди стран юга еврозоны Германия снискала огромную непопулярность. Жители Греции, Португалии, Испании Меркель не любят. Их страны пережили экономические катастрофы. Германии нужен «Северный поток — 2» и не нужен «Южный поток», потому что во втором случае распределять газ немцы не будут. Поэтому я думаю, что Германии не станет препятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2». Невыгодно. Страна в этом заинтересована».

Ранее «Северный поток — 2» получил от немецкой стороны все разрешения на строительство газопровода. «Голубое топливо» пустят по новым трубам уже в следующем году. Пролегать «Северный поток — 2». Будет по дну Балтийского моря. Газопровод соединит российское побережье с немецким. Всего будет построено две нитки, в год через них будет проходить 55 млрд куб. метров газа.

Известно, что «Северный поток — 2» пройдет только через территории пяти государств: России, Швеции, Финляндии, Германии, Дании. Новый газопровод не пойдет транзитом через такие страны, как Белоруссия, Польша и Украина.