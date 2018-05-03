Сирия: один из лидеров группировки «Джейш аль-Ислам» подал в отставку

Дамаск, 3 мая. Глава политического крыла вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш подал в отставку. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Агентство опубликовало текст обращения Аллюша к полевым командирам группировки, в котором объясняет свою отставку «желанием открыть пространство для прилива новых революционных сил».

Стоит отметить, что Аллюш возглавлял делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, а также принимал участие в межсирийских переговорах в Женеве. Его брат Захран Аллюш, который являлся создателем группировки «Джейш аль-Ислам», был ликвидирован в декабре 2015 года в результате авиаудара ВВС Сирии по штабу боевиков в районе города Дума.