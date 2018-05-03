«А как же теперь денег просить?»: месть австрийским политикам за поездку в Крым аукнется Украине

Киев, 3 мая. СБУ лишила права въезда на Украину четырех членов Австрийской партии свободы из-за посещения Крыма. Пользователи соцсетей посмеялись над решением Киева, предположив, что оно обернется для страны негативными последствиями.

В список персон нон грата попал в том числе вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, принявший участие в недавно завершившемся Ялтинском международном экономическом форуме.

Россияне пошутили над решением украинских властей и задались вопросом, как же Киев теперь будет просить денег у европейских стран.

«А как же теперь денег просить? Или, как всегда, на лету переобуется?» — спрашивает один из комментаторов, подразумевая президента страны Петра Порошенко.

«Австрийцы плачут от расстройства», — иронизирует другой пользователь.

«Детский сад. Игра в «войнушку», — шутит еще один.

«Судя по «миротворцу», врагами Киева уже стали итальянцы, кубинцы и немцы. Теперь вот австрийцы. Список растет», — отмечает в комментариях Анатолий Львов.