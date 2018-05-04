Сирия новости 4 мая 07.00: российская военная полиция прибыла на юг провинции Идлиб; в Ракке не хватает средств для эксгумации тел жертв ИГ

Сирия, 4 мая. Российская военная полиция прибыла на юг провинции Идлиб; в Ракке не хватает средств для эксгумации тел жертв ИГ1; «Джейш аль-Сахаба» готовится к наступлению САА в Растанском котле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили и обезвредили около 1200 мин, 4 тысяч СВУ и полторы тонны взрывчатки в Думе.

«Исламское государство»1: продолжает оказывать САА сопротивление в районе Хаджар-аль-Асвад на юге Дамаска.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: арестовал троих и ликвидировал двух террористов из спящих ячеек ИГ в провинции Идлиб.

«Джейш аль-Сахаба»: готовится оказывать САА сопротивление на территории Растанского котла на севере Хомса.

Провинция Дамаск

На юге Дамаска сирийские правительственные войска продолжают операцию против боевиков «Исламского государства». Накануне анклав террористов был рассечен на две части — Южный Ярмук и Хаджар-аль-Асвад. Однако игиловцы не прекращают ожесточенное сопротивление, пытаясь сдержать наступление САА. Наиболее интенсивные бои велись в районе Хаджар-аль-Асвад. Ранее сообщалось, что боевики используют здесь строительную технику для расчистки дорог от завалов, что может угрожать сирийским войскам атаками боевиков-смертников на так называемых «шахид-мобилях».

По информации источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), «Исламское государство» пытается сдержать продвижение САА с помощью своих снайперов и противотанковых мин.

Параллельно с боевыми действиями на юге Дамаска, сирийские войска проводят мероприятия по зачистке и разминированию уже освобожденных территорий Восточной Гуты. Так, в населенном пункте Дума сирийские саперы обнаружили и обезвредили около 1200 мин, 4 тысяч СВУ и полторы тонны взрывчатки. Некоторые из оставленных боевиками мин были произведены в странах НАТО, сообщает Telegram-канал (@NovostiDamask).

Провинция Хомс

Ситуация в Растанском котле продолжает оставаться сложной. Часть боевиков согласилась на условия сирийского правительства сдать оружие и выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб», в то время как другая часть объединилась в группировку «Джейш аль-Сахаба» под командованием Юсуфа Хадида, пообещав бороться с САА «до последней капли крови».

По неподтвержденным данным, опубликованным на странице в Twitter (@SyriawatanNews), отказавшиеся от сделки официального Дамаска боевики начали готовить позиции в нескольких километрах от Растана. По информации того же источника, исламисты переносят оружие и боеприпасы в пещеры, расположенные около населенного пункта Изеддин.

Как пишет Telegram-канал @hasansofan, на переговорах с боевиками Растанского котла, кроме представителей российского Центра по примирению враждующих сторон, присутствовала Кинана Хавия, дочь сирийского офицера Ибрагима Хаиджи. Отмечается, что при ее участии ранее были достигнуты договоренности по вывозу боевиков из населенных пунктов Дарийя, Хан-эль-Щиха и Бейт-Джинн.

Telegram-канал @todayinsyria опубликовал видео, на котором один из бывших участников «Сирийской свободной армии» в Северном Хомсе помог российскому военнослужащему, которому было поручено поднять флаг России над шоссе Хама — Хомс, что осуществлялось в рамках первой части договоренностей, заключенных с частью боевиков в Растанском котле.

Провинция Идлиб

Турецкая газета Qasioun News пишет, что российская военная полиция прибыла в населенные пункты Абу-Дали, Умм-Саридж и Синджар на юге провинции Идлиб. Как предполагают источники издания, в этом районе может быть создан наблюдательный пункт в рамках астанинских соглашений между Россией, Турцией и Ираном, касающихся создания зоны деэскалации «Идлиб». Напомним, что турецкой стороной вокруг данной зоны уже было создано 9 наблюдательных пунктов.

По данным «оппозиционного» медиаресурса Emaan News Center, так называемые «силы безопасности» «Хайят Тахрир аш-Шам» провели рейд по выявлению спящих ячеек «Исламского государства» в населенном пункте Кафр-Набель. Сообщается о трех арестованных и двух убитых игиловцах.

Провинция Ракка

Как сообщает Twitter-канал @Raqqa24, эксгумация тел жертв «Исламского государства» из братской могилы на стадионе Аль-Рашид все еще продолжается. Отмечается, что она может остановиться в любой момент, потому что средств для продолжения операции у местных курдских властей недостаточно. На данный момент было эксгумировано более 500 тел.

Напомним, город Ракка был освобожден курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» при поддержке сил международной коалиции 17 октября 2017 года. Неизбирательные бомбардировки американской авиации привели к разрушению 80% городской застройки и тысячам жертв среди мирного населения. Под завалами до сих пор находятся тела погибших гражданских и боевиков, однако курдские «органы власти» не спешат обеспечивать скорейшее возвращение местного населения к нормальной жизни. Как заявляло Минобороны РФ в марте, в Ракке уже отмечались вспышки инфекционных заболеваний, грозивших с наступлением тепла вылиться в эпидемию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)