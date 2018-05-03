В Пентагоне назвали число расквартированных в Сирии и Ираке военных США

Вашингтон, 3 мая. Порядка пяти тысяч американских военнослужащих расквартированы в Сирии и Ираке. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

«Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч. Это число приблизительно», — заявила она.

Напомним, США поводят в Ираке и Сирии операцию по борьбе с террористами ИГ1, однако находятся в САР без согласия властей страны. Россия оказывает армии Сирии помощь в борьбе с боевиками по просьбе президента республики Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.