Спецслужбы РФ понимают, чему противостоять: эксперт прокомментировал призыв Маккейна к кибератаке

Совершить кибератаку на Россию призывает власти Соединенных Штатов сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом он написал на страницах своей новой книги «Неуемная волна», которая должна выйти в свет 22 мая.

Как пишет Маккейн, Вашингтон должен «заставить Путина глубоко сожалеть о нападении на основы нашей демократии — свободные и справедливые выборы».

Как отмечает политолог Александр Асафов, такими громкими заявлениями сенатор надеется привлечь внимание к своему литературному творению и увеличить продажи. Как заявил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей, Маккейн завершает свою политическую карьеру и хочет «уйти красиво».

«Джон Маккейн — тяжело больной человек, который официально объявил о завершении своей политической карьеры, — говорит Асафов. — А что касается громких парадоксальных заявлений, так это говорит о том, что сенатор хочет создать себе триумфальный, воинственный образ. И потому активно упражняется в жесткой риторике. Конечно, к кибертехнологиям сейчас относятся серьезно. Государства тратят на цифровую безопасность уйму денег. И в основном все это — вложения в военные IT-технологии. Маккейн обратился к этой теме, я считаю, исключительно для того, чтобы привлечь внимание и повысить продажи своей книги. А что касается наших западных партнеров, так они думают, что у нас полчища хакеров, которые днями и ночами влияют на результаты голосования по всему миру. Определенно, у России есть потенциал, который вызывает беспокойство у Запада. Когда говорят о киберударах, речь идет не о почтовой или банковской системах, а о военной сфере. Я так понимаю, здесь очень многое засекречено. Но наши спецслужбы, думаю, прекрасно представляют, чему в случае реального киберудара придется противостоять».

По мнению Маккейна, нападение на российские серверы станет ответом на то, что в 2016 году Москва якобы с помощью хакеров смогла повлиять на результаты выборов в США. Также в своей книге Маккейн осуждает политику Дональда Трампа. По его мнению, американский президент демонстрирует свои наивность и несерьезность, считая Россию возможным союзником.

«Путин никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнером», — заявляет Джон Маккейн.

Напомним, спецслужбы США выдвинули обвинения в адрес России, заявив, что Москва якобы вмешалась в ход избирательной кампании в 2016 году. Сейчас это дело расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Российская сторона в свою очередь все обвинения отрицает. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что доказательств влияния Москвы на исход выборов в США нет.