Крупная делегация Ливии примет участие в ПМЭФ — глава контактной группы России

Москва, 3 мая. Крупная делегация Ливии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице 24-26 мая.

Об этом сообщил глава контактной группы России по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам встречи главы МИД Ливии Мохаммеда Сиялы в российском МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что в этом году крупная ливийская делегация примет участие в ПМЭФ», — заявил Деньгов.

По словам Деньгова, ведущую роль в процессе развития контактов между министерствами экономического развития «должен занять созданный сторонами российско-ливийский торговый дом, который имеет представительства как в Москве, так и в Триполи».