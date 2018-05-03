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Крупная делегация Ливии примет участие в ПМЭФ — глава контактной группы России
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    Крупная делегация Ливии примет участие в ПМЭФ — глава контактной группы России

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    Крупная делегация Ливии примет участие в ПМЭФ — глава контактной группы России

    Москва, 3 мая. Крупная делегация Ливии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Северной столице 24-26 мая.

    Об этом сообщил глава контактной группы России по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам встречи главы МИД Ливии Мохаммеда Сиялы в российском МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Ожидается, что в этом году крупная ливийская делегация примет участие в ПМЭФ», — заявил Деньгов.

    По словам Деньгова, ведущую роль в процессе развития контактов между министерствами экономического развития «должен занять созданный сторонами российско-ливийский торговый дом, который имеет представительства как в Москве, так и в Триполи».

    Автор: Дарья Смолина
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