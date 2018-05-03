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Китайцы лазерами ослепили летчиков ВВС США в Африке — Пентагон
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    Китайцы лазерами ослепили летчиков ВВС США в Африке — Пентагон

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    Китайцы лазерами ослепили летчиков ВВС США в Африке — Пентагон

    Вашингтон, 3 мая. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские военные летчики с авиабазы в Джибути в Африке стали жертвами лазерной атаки, за которой якобы стоят китайские военные.

    «Это очень серьезные инциденты. В результате было нанесено две незначительные травмы. Эта деятельность представляет реальной угрозу нашим летчикам. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно», — сказала Уайт.

    По ее словам, в Пентагоне уверены, что за атаками стоят граждане Китая. Власти США потребовали от Пекина «расследовать эти инциденты».

    Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что летчики военных самолетов ВВС США с авиабазы в Джибути подверглись воздействию китайских лазеров, направленных на них с военной базы КНР, которая расположена неподалеку. В результате лазерной атаки два летчика ВВС США получили незначительные травмы глаз.

    Автор: Алексей Громов
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