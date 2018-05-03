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Власти Орла объяснили «прыжки на портретах ветеранов» в парке
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    Власти Орла объяснили «прыжки на портретах ветеранов» в парке

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    Власти Орла объяснили «прыжки на портретах ветеранов» в парке

    Орел, 3 мая. Владелец батута в орловском парке культуры и отдыха установил аттракцион на плакатах с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Инцидент вызвал возмущение россиян, а следователи начали проверку по факту случившегося.

    Как сообщили в ГСУ СК РФ по Орловской области, плакаты с изображениями ветеранов использовались в качестве подсобного материала.

    «В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

    В администрации города объяснили, что инцидент в центральном парке Орлапроизошел из-за недосмотра администрации парка.

    «По словам директора парка, они просмотрели этот момент из-за того, что наступила горячая пора – открытие паркового сезона. Арендатор успел поставить батут на плакаты, но тут же все было убрано», — заявили в горадминистрации РИА Новости.

    Ранее россиян возмутили домашние тапочки, на которых изображены советские солдаты. Авторы опубликованного фото заявили, что обувь продается в одной из сетей гипермаркетов, сообщает «Ридус».

    Автор: Катерина Михайлиди
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