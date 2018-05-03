Власти Орла объяснили «прыжки на портретах ветеранов» в парке

Орел, 3 мая. Владелец батута в орловском парке культуры и отдыха установил аттракцион на плакатах с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Инцидент вызвал возмущение россиян, а следователи начали проверку по факту случившегося.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Орловской области, плакаты с изображениями ветеранов использовались в качестве подсобного материала.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В администрации города объяснили, что инцидент в центральном парке Орлапроизошел из-за недосмотра администрации парка.

«По словам директора парка, они просмотрели этот момент из-за того, что наступила горячая пора – открытие паркового сезона. Арендатор успел поставить батут на плакаты, но тут же все было убрано», — заявили в горадминистрации РИА Новости.

Для некоторых уродов деньги всё, память ничто. Орловцы зафиксировали, как креативненько подошли работники парка Культуры ко дню Великой Победы #Орел #орлец #ДеньПобеды pic.twitter.com/G9B2xyiGWJ — OrelLife (@OrelLife) May 2, 2018

Ранее россиян возмутили домашние тапочки, на которых изображены советские солдаты. Авторы опубликованного фото заявили, что обувь продается в одной из сетей гипермаркетов, сообщает «Ридус».