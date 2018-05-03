«Украинцам пора привыкать»: в Совфеде объяснили «жесткие меры» против иностранных судов

Севастополь, 3 мая. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал недовольство Киева по поводу осмотра российскими пограничниками судов, которые следуют через Керченский пролив.

Ранее Госпогранслужба Украины назвала осмотр российскими пограничниками иностранных судов, идущих в мариупольский порт через Керченский пролив, «жесткой политикой задержания и досмотра».

Цеков заявил, что подобного рода процедура нормальное явление. По его словам, каждые суда должны осматриваться тщательно.

«Это нормальная практика. <...> Просто, может быть, раньше с нашей стороны было определенное послабление, но в настоящее время мы досматриваем суда так, как положено», — цитирует «Телеканал 360» Цекова.

Российский политик заявил, что украинцам нужно привыкать к тому, что Россия будет делать все в соответствии с морским правом и другими действующими нормами. Также сенатор обратил внимание, что в ситуации с досмотром украинских судов нет никакой политической основы, кроме того осмотр не связан с инцидентом, который произошел с экипажем захваченного украинскими пограничниками российского судна «Норд».

«Я бы не связывал освобождение «Норда» с какими-то мероприятиями, связанными с осмотром украинских судов», — заявил Цеков.

Цеков также выразил уверенность, что все члены экипажа российского корабля «Норд» будут освобождены. Он высказал мнение, что задержание моряков не вписывается ни в какие международные и человеческие нормы.