Эксперт: Илон Маск, возможно, пользуется негласной поддержкой американских властей

Москва, 4 мая. Илон Маск, вероятно, пользуется негласной поддержкой американских властей, и именно это позволяет ему столько лет «морочить головы инвесторам, не привлекая внимания следственных органов», считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Так он прокомментировал очередную информацию о рекордных убытках компании Tesla.

Как заявил Александр Фролов Федеральному агентству новостей, избежать ответственности перед инвесторами директору SpaceX и Tesla помогает негласная поддержка американских властей, в том числе и спецслужб.

«Только это позволяет Илону Маску столько лет морочить головы инвесторам, не привлекая внимания следственных органов, — говорит Фролов — Надо понимать, что Маск — это не Эдисон, не Форд, и даже не Стив Джобс. Он ничего не изобрел. Он умелый пиарщик и специалист по привлечению средств доверчивых инвесторов. Некоторые из его проектов весьма экзотичные, как, например, продажа огнеметов для борьбы с зомби, но, если давать оценку в целом деятельности, например, компании Tesla, то она, мягко говоря, далека от эффективности, и больше напоминает «мыльный пузырь».

Александр Фролов считает, что Tesla помогает спекулянтам, торгующим ее акциями. Всем остальным она приносит только убытки.

«Маск постарается нивелировать последний квартальный отчет о рекордных финансовых потерях заявлением о каком-нибудь очередном суперпроекте, чтобы снова привлечь к себе внимание инвесторов», — считает эксперт.

Напомним, американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla отчитался за первый квартал текущего года. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте увеличился до 709,6 млн долларов, или 4,19 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 330,3 млн долларов, или 2,04 доллара на акцию, за аналогичный период годом ранее.