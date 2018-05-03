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Фестиваль «Военная тайна» соберет на Триумфальной площади десятки тысяч москвичей 9 мая
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    Фестиваль «Военная тайна» соберет на Триумфальной площади десятки тысяч москвичей 9 мая

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    Фестиваль «Военная тайна» соберет на Триумфальной площади десятки тысяч москвичей 9 мая

    Москва, 3 мая. Фестиваль Рен ТВ «Военная тайна» пройдет на Триумфальной площади в Москве 9 мая. Ежегодно его гостями становятся десятки тысяч человек.

    Зрители увидят выступление популярных артистов и смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Ведущим станет Игорь Прокопенко.

    Мероприятие начнется в 12.00 и продлится до самого салюта.

    «Соведущими фестиваля станут популярные лица телеканала – Петр Марченко, Елена Лихоманова, Владимир Щеглов. В программе – военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашенные гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов, — сообщает Рен ТВ. — На сцене будут выступать известные российские артисты: Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец».

    Кроме того, ведущий Игорь Прокопенко расскажет о подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

    Автор: Катерина Михайлиди
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