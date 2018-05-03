Профильный комитет Госдумы прокомментировал законопроект о запрете на ввоз лекарств из США

Москва, 3 апреля. Запрет на поставку в Россию американских лекарственных препаратов может негативно сказаться на людях с тяжелыми заболеваниями и привести к росту цен на внутреннем фармакологическом рынке. К такому выводу пришел комитет Госдумы по международным делам, рассматривая законопроект об ответных мерах России на санкции США.

«Введение указанной меры воздействия может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарственных препаратов, так и на росте цен на них, что плохо отразится на положении наиболее уязвимых групп населения - инвалидах, пациентах, страдающих тяжелыми заболеваниями», — говорится в заключении.

В связи с этим комитет предлагает дополнительно обсудить целесообразность введения запрета на ввоз лекарств американского производства и рассмотреть перечень препаратов, которые могут попасть в черный список.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала депутатов Госдумы не распространять ответные меры на лекарственные препараты и медицинское оборудование.