 Героем может стать каждый. 10-километровая трасса проверит любого желающего на прочность. ФАН-ТВ

«Гонка героев» в подмосковном Алабино. На военном полигоне организаторы подготовили трассу из 38 препятствий. Всего в забеге примут участие полторы тысячи человек. Это своего рода веселые старты, но для взрослых. Участвовать может каждый, но нужна серьезная физическая подготовка.

«Нас десять человек, мы ни разу не участвовали, но мы готовились и думаем, что у нас все получится», — делится Наталья Порошина, участница забега.

Команда получит зачет, если к финишу придут все ее участники. Здесь побеждает взаимовыручка, а не индивидуальное время. В этом забеге участвуют ребята из военных комендатур московской области. Яркие береты и выправка отличают их от остальных команд, и накладывают обязательства: стать примером слаженности и сплоченности. Младший сержант Лаврентий Толстов настоящий профи в «Гонке героев» — уже изучил препятствия.

«Я скажу так. В этом году полоса препятствий очень сильно отличается от прошлогодней, очень много препятствий, да и сам маршрут поменялся», — рассуждает младший сержант.

Трасса новая каждый раз. Организаторы от гонки к гонке специально меняют маршруты и этапы, чтобы увлечь участников новыми преодолениями.

«В прошлом году у нас было препятствие «Эверест», в этом году это препятствие называется «Олимп», — рассказывает организатор гонки Кирилл Воробьев, — «Олимп» десятиметровый и у него новое покрытие, по которому легче карабкаться, но придется карабкаться выше».

Оценила мощь «Олимпа» и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Звезды спорта частые гости «Гонки героев», Светлана – постоянный.

«Когда лезешь вверх на гору по канату, когда устает у тебя совершенно весь организм, то на руках самое тяжелое, — делится с корреспондентом двукратная олимпийская чемпионка Светала Хоркина. — Если ноги могут вынести — бежать, прыгать, то на руках тяжело. Но это изюминка всей трассы».

Фан-зона впервые расположилась в непосредственной близости от препятствий, на протяжении всей трассы. Зрителям удобно наблюдать за участниками и горячо болеть за своих.

«Гонка героев» проходит при поддержки Министерства обороны. В прошлом году мероприятие поддержали более полумиллиона человек. Сегодня же к российскому проекту присоединились Германия и Азербайджан, и теперь он стал еще более масштабным и многонациональным.