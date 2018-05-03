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Одесская полиция возбудила дело по факту антисемитских лозунгов на марше радикалов
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    Одесская полиция возбудила дело по факту антисемитских лозунгов на марше радикалов

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    Одесская полиция возбудила дело по факту антисемитских лозунгов на марше радикалов

    Киев, 3 мая. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с антисемитскими лозунгами, которые прозвучали в ходе марша националистов в Одессе. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    «На Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

    Он также добавил, по данному факту полиция Одессы возбудила уголовное дело по статье «Нарушение расового, национального равноправия граждан».

     

    Напомним, 2 мая в Одессе состоялся «Марш украинского порядка», в ходе которого одесский лидер экстремистского движения «Правый сектор»1 (запрещено в РФ) Татьяна Сойкина сделала ряд радикальных заявлений о евреях.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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