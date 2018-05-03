Одесская полиция возбудила дело по факту антисемитских лозунгов на марше радикалов

Киев, 3 мая. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с антисемитскими лозунгами, которые прозвучали в ходе марша националистов в Одессе. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«На Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

Он также добавил, по данному факту полиция Одессы возбудила уголовное дело по статье «Нарушение расового, национального равноправия граждан».

В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян" — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 3, 2018

Напомним, 2 мая в Одессе состоялся «Марш украинского порядка», в ходе которого одесский лидер экстремистского движения «Правый сектор»1 (запрещено в РФ) Татьяна Сойкина сделала ряд радикальных заявлений о евреях.

1 Организация запрещена на территории РФ.