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«Погиб как истинный командир»: глава Тувы рассказал о подвиге погибшего в шахте начальника участка
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    «Погиб как истинный командир»: глава Тувы рассказал о подвиге погибшего в шахте начальника участка

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    «Погиб как истинный командир»: глава Тувы рассказал о подвиге погибшего в шахте начальника участка

    Кызыл, 3 мая. Погибший при обвале тувинской шахты горняк Андрей Пикулев до последнего пытался спасти своих подчиненных. Об этом в четверг заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

    По его словам, спасатели уже нашли тело шахтера, который был начальником участка и руководил бригадой проходчиков. Он работал вахтенным методом — приезжал в Туву из города Белово (Кемеровская область) на заработки.  

    «Мы их хвалили, гордились трудягами и первопроходцами. Скорблю с родными. Он погиб, как истинный командир: сначала подчинённых спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни», — пишет в Facebook Кара-оол.

    Напомним, что в понедельник утром произошло обрушение в шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы. На поверхность смогли подняться 79 человек, однако один горняк остался в шахте. Впоследствии его тело было обнаружено, в настоящее время останки изучают судмедэксперты.

    Автор: Антон Соколов
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