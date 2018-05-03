«Погиб как истинный командир»: глава Тувы рассказал о подвиге погибшего в шахте начальника участка

Кызыл, 3 мая. Погибший при обвале тувинской шахты горняк Андрей Пикулев до последнего пытался спасти своих подчиненных. Об этом в четверг заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его словам, спасатели уже нашли тело шахтера, который был начальником участка и руководил бригадой проходчиков. Он работал вахтенным методом — приезжал в Туву из города Белово (Кемеровская область) на заработки.

«Мы их хвалили, гордились трудягами и первопроходцами. Скорблю с родными. Он погиб, как истинный командир: сначала подчинённых спасай, потом сам. Так и поступил. Ценой своей жизни», — пишет в Facebook Кара-оол.

Напомним, что в понедельник утром произошло обрушение в шахте «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы. На поверхность смогли подняться 79 человек, однако один горняк остался в шахте. Впоследствии его тело было обнаружено, в настоящее время останки изучают судмедэксперты.