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«Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения украинского журналиста о возвращении Крыма
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    «Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения украинского журналиста о возвращении Крыма

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    «Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения Украины о возвращении Крыма

    Москва, 3 мая. Украинский журналист Ян Валетов заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. В колонке для украинского интернет-издания «Обозреватель» Валетов написал, что «ворованное придется вернуть».

    По его мнению, РФ придется вернуть Крым «по добру или не по добру». Журналист заявил, что полуостров перешел под юрисдикцию Украины не в 1991 году, а в 1954. По его словам, после 1991 года Крым «прекрасно себя чувствовал» и избегал украинизации. Блогер сравнил воссоединение Крыма с Россией с историей об аннексии Судет. Также он считает, что мнение крымчан, которых он называет «коллаборантами», якобы не должно учитываться при определении статуса Крыма.

    Россияне, в свою очередь, высказали свою позицию по данному вопросу в комментариях к колонке. Они напомнили, что Крым вошел в состав России после проведенного референдума в 2014 году, когда подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией.

    «Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения Украины о возвращении Крыма

    «Дурачок тешит себя писульками на сайте, а сам понимает что КРЫМ — РОССИЯ НАВСЕГДА!» — написал пользователь Веселый Роджер.

    «Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения Украины о возвращении Крыма

    «Вот Россия и вернула себе ворованное», — Сергей Ермилов.

    «Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения Украины о возвращении Крыма

    «Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения Украины о возвращении Крыма

    Автор: Алексей Громов
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