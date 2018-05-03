«Вот Россия и вернула себе ворованное»: россияне ответили на рассуждения украинского журналиста о возвращении Крыма

Москва, 3 мая. Украинский журналист Ян Валетов заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. В колонке для украинского интернет-издания «Обозреватель» Валетов написал, что «ворованное придется вернуть».

По его мнению, РФ придется вернуть Крым «по добру или не по добру». Журналист заявил, что полуостров перешел под юрисдикцию Украины не в 1991 году, а в 1954. По его словам, после 1991 года Крым «прекрасно себя чувствовал» и избегал украинизации. Блогер сравнил воссоединение Крыма с Россией с историей об аннексии Судет. Также он считает, что мнение крымчан, которых он называет «коллаборантами», якобы не должно учитываться при определении статуса Крыма.

Россияне, в свою очередь, высказали свою позицию по данному вопросу в комментариях к колонке. Они напомнили, что Крым вошел в состав России после проведенного референдума в 2014 году, когда подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией.

«Дурачок тешит себя писульками на сайте, а сам понимает что КРЫМ — РОССИЯ НАВСЕГДА!» — написал пользователь Веселый Роджер.