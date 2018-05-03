Роскомнадзор объяснил идею флешмоба с бумажными мячиками на стадионах ЧМ‐2018

Москва, 3 мая. Роскомнадзор предложил россиянам провести акцию в поддержку быстрого и устойчивого Интернета на стадионах ЧМ-2018, запустив из окна бумажный мячик. Однако пользователи обратили внимание, что идея флешмоба похожа на предложенную Telegram, когда граждане выпускали из окна бумажный самолетик.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что идея акции создателя мессенджера Павла Дурова тоже не оригинальна.

«В акции Павла Дурова тоже много заимствований, которые уже успели отметить интернет-пользователи», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что главным в акции является не способ ее проведения, а привлечение внимания к обеспечению высокого уровня связи на стадионах.

«Основная цель акции — привлечь внимание операторов связи к необходимости обеспечения высокого уровня качества связи на всех стадионах во время проведения Чемпионата мира по футболу в России», — заявили телеканалу «360» в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение стадионов устойчивой и беспомеховой связью будет частью общего успеха России как организатора ЧМ-2018.