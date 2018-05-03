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Роскомнадзор объяснил идею флешмоба с бумажными мячиками на стадионах ЧМ‐2018
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    Роскомнадзор объяснил идею флешмоба с бумажными мячиками на стадионах ЧМ‐2018

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    Роскомнадзор объяснил идею флешмоба с бумажными мячиками на стадионах ЧМ2018

    Москва, 3 мая. Роскомнадзор предложил россиянам провести акцию в поддержку быстрого и устойчивого Интернета на стадионах ЧМ-2018, запустив из окна бумажный мячик. Однако пользователи обратили внимание, что идея флешмоба похожа на предложенную Telegram, когда граждане выпускали из окна бумажный самолетик.

    В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что идея акции создателя мессенджера Павла Дурова тоже не оригинальна.

    «В акции Павла Дурова тоже много заимствований, которые уже успели отметить интернет-пользователи», — заявили в ведомстве.

    В Роскомнадзоре отметили, что главным в акции является не способ ее проведения, а привлечение внимания к обеспечению высокого уровня связи на стадионах.

    «Основная цель акции — привлечь внимание операторов связи к необходимости обеспечения высокого уровня качества связи на всех стадионах во время проведения Чемпионата мира по футболу в России», — заявили телеканалу «360» в Роскомнадзоре.

    В ведомстве подчеркнули, что обеспечение стадионов устойчивой и беспомеховой связью будет частью общего успеха России как организатора ЧМ-2018.

    Автор: Катерина Михайлиди
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