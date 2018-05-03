В Пентагоне рассказали об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы

Вашингтон, 3 мая. Военно-воздушные силы США провели успешные испытания «гравитационной» ядерной бомбы B-61. Об этом заявил начальник штаба по стратегическому сдерживанию и ядерному вооружению США Джек Вайнштейн.

«Мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Программа идет очень хорошо», — рассказал Вайнштейн в интервью Military.com.

Данная модификация бомбы B-61 стала уже 12-й по счету с 1963 года. По информации издания, бомбой будут оснащаться истребители пятого поколения F-35. Новая модификация бомбы оснащена зарядом мощностью 50 килотонн. Бомба поступит на вооружение ВВС США к 2020 году. Новую бомбу Вашингтон планирует разместить на военных базах США в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.