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Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
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    Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети

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    Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети

    Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по развитию газозаправочной сети страны и представить свои наработки до 1 октября. Соответствующее поручение в четверг было опубликовано на сайте Кремля.

    «Правительству РФ обеспечить разработку и внедрение программы развития рынка газомоторного топлива, обратив особое внимание на необходимость развития газозаправочной сети и обеспечения ее загрузки до коммерчески эффективного уровня», — говорится в тексте документа.

    Кроме того, правительство должно проработать вопрос о размещении заправочных станций и газопроводной инфраструктуры  российских регионах, а также вопрос об увеличении автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива. В своей работе чиновники должны учитывать уже существующие программы обновления автопарка. Впоследствии члены кабмина должны будут отчитываться о проделанной работе раз в шесть месяцев.

     

    Автор: Антон Соколов
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