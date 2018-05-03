Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по развитию газозаправочной сети страны и представить свои наработки до 1 октября. Соответствующее поручение в четверг было опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку и внедрение программы развития рынка газомоторного топлива, обратив особое внимание на необходимость развития газозаправочной сети и обеспечения ее загрузки до коммерчески эффективного уровня», — говорится в тексте документа.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос о размещении заправочных станций и газопроводной инфраструктуры российских регионах, а также вопрос об увеличении автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива. В своей работе чиновники должны учитывать уже существующие программы обновления автопарка. Впоследствии члены кабмина должны будут отчитываться о проделанной работе раз в шесть месяцев.