3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Чехия продала Украине советскую военную технику

Сирийские войска развернули наступление на юге Дамаска Сирийская арабская армия развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска. Правительственные войска планируют окружить боевиков «Исламского государства»1 (напомню, организация запрещена в России). Правительственные войска совершили большую переброску людей и техники на северо-запад Ярмука и на юг района Абу-Фоуд. Чуть ранее, сегодня же солдаты регулярной армии прорвали оборону террористов в Хаджар-аль-Асваде на юге Дамаска, освободив несколько районов столицы.

Чешская компания продала Украине отреставрированную технику советских лет Чешская частная компания по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group продала Украине военную технику советских лет. Это десятки отремонтированных БМП и самоходных гаубиц «Гвоздика», которые производились в социалистической Польше по лицензии. Представитель компании Андрей Чиртек уверяет, что речь ни в коем случае не идет об экспорте металлолома. По его словам состояние проданных боевых единиц соответствует новым.

Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов в рамках борьбы с Telegram Роскомнадзор в рамках борьбы с Telegram сегодня заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров. Ограничить Telegram было решено еще 16 апреля, чуть позже досталось хостингам Amazon и Google, поскольку месснджер начал использовать их IP-адреса для обхода блокировки. По той же причине сегодня под санкции попали полсотни сервисов, пояснил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Напомню, проект Павла Дурова попал в список запрещенных ресурсов за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Владимир Путин и Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков Россия почти полностью завершила подготовку к Чемпионату мира по футболу, остались лишь точечные настройки. Такой вердикт вынес Владимир Путин после проведения в Сочи заседания оргкомитета. Кроме того, президент встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Вместе они осмотрели стадион «Фишт» и получили паспорта болельщиков. Напомним, Россия в своей истории впервые становится хозяйкой мирового первенства.

1 Организация запрещена на территории РФ.