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3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Чехия продала Украине советскую военную технику
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    3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Чехия продала Украине советскую военную технику

    Сирийские войска развернули наступление на юге Дамаска. Чешская компания продала Украине технику времен СССР. Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов в рамках борьбы с Telegram. Владимир Путин и Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков.
    19:05 3 Мая 2018
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    Сирийские войска развернули наступление на юге Дамаска

    3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Поставщики продали Киеву советскую военную технику

    Сирийская арабская армия развернула новую наступательную операцию в районе Ярмук на юге Дамаска. Правительственные войска планируют окружить боевиков «Исламского государства»1 (напомню, организация запрещена в России). Правительственные войска совершили большую переброску людей и техники на северо-запад Ярмука и на юг района Абу-Фоуд. Чуть ранее, сегодня же солдаты регулярной армии прорвали оборону террористов в Хаджар-аль-Асваде на юге Дамаска, освободив несколько районов столицы.

    Чешская компания продала Украине отреставрированную технику советских лет

    3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Поставщики продали Киеву советскую военную технику

    Чешская частная компания по производству промышленного оборудования и вооружений Czechoslovak Group продала Украине военную технику советских лет. Это десятки отремонтированных БМП и самоходных гаубиц «Гвоздика», которые производились в социалистической Польше по лицензии. Представитель компании Андрей Чиртек уверяет, что речь ни в коем случае не идет об экспорте металлолома. По его словам состояние проданных боевых единиц соответствует новым. 

    Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов в рамках борьбы с Telegram

    3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Поставщики продали Киеву советскую военную технику

    Роскомнадзор в рамках борьбы с Telegram сегодня заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров. Ограничить Telegram было решено еще 16 апреля, чуть позже досталось хостингам Amazon и Google, поскольку месснджер начал использовать их IP-адреса для обхода блокировки. По той же причине сегодня под санкции попали полсотни сервисов, пояснил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Напомню, проект Павла Дурова попал в список запрещенных ресурсов за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. 

    Владимир Путин и Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков

    3 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Поставщики продали Киеву советскую военную технику

    Россия почти полностью завершила подготовку к Чемпионату мира по футболу, остались лишь точечные настройки. Такой вердикт вынес Владимир Путин после проведения в Сочи заседания оргкомитета. Кроме того, президент встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино. Вместе они осмотрели стадион «Фишт» и получили паспорта болельщиков. Напомним, Россия в своей истории впервые становится хозяйкой мирового первенства. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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