Почему «лучшая армия в мире» не может выиграть войну? Американцев призвали трезво оценить себя

Федеральное агентство новостей представляет вашему вниманию перевод статьи Арнольда Исаакса и Тома Энгельхарда Why Can’t the World’s Best Military Win Its Wars? («Почему «лучшая армия в мире» не может выиграть войну?»), опубликованной на сайте Antiwar.com.

17 лет назад Вашингтон начал «борьбу с террором», и на протяжении многих лет войны в Афганистане мы читали заголовки о том, что морские пехотинцы США успешно проводят спецоперации против «Талибана»1 (деятельность террористической организации запрещена в РФ — прим. ФАН). Все это происходило и спустя 8 лет после того, как администрация Буша объявила, что страна уже «освобождена» от террора благодаря американскому вмешательству.

К осени 2014 года, спустя еще пять лет борьбы с талибами и консультирования афганских сил безопасности в Гильменде (в те годы погибли сотни американских военнослужащих), Соединенные Штаты полностью вывели войска из страны. Однако коррумпированное афганское правительство и его силы безопасности, состоящие из «солдат-призраков» (в основном их содержали на средства США), даже не смогли отработать полученные деньги, и вскоре регионы, ранее «освобожденные» от талибов, перешли обратно в руки «Талибана», а наркоторговля вновь начала процветать.

И вот в январе 2018 года мы узнаем о том, что в Афганистан была отправлена группа морских пехотинцев (некоторые из них уже были в Гильменде до 2014 года), и видим заголовки вроде: «Новая миссия морской пехоты в Афганистане: возвращение ранее завоеванной территории».

Наверное, в 2020 году СМИ будут называть эту войну «бесконечной войной». И не ждите заявлений вроде: «Талибан повержен, провинция Гильменд полностью под контролем правительства».

Стоит задать вопрос: если американцы правы, когда заявляют себе и всему миру, что их страна самая могущественная, а их армия — лучшая из когда-либо существовавших, то почему Соединенным Штатам так трудно победить врагов, чьи военные ресурсы составляют лишь крошечную долю наших?

Война во Вьетнаме — еще один пример вооруженного конфликта, когда США и их местные союзники имели ошеломляющее преимущество в военной мощи, но не смогли победить. Рональд Рейган как-то сказал, что «американские военные сражались с одной рукой, связанной за спиной, потому что есть политики, которые боялись позволить им победить». Правда очевидна: мы могли и должны были выиграть эту войну, как и все остальные. Почему же мы раз за разом терпим поражение?

Если американские войска не смогли выиграть после семи лет борьбы, имея превосходство в вооружении и живой силе, применяя лучшую огневую мощь и военные технологии, то, скорее всего, существует какая-то проблема, которая помешала нам победить во Вьетнаме.

В армии южновьетнамских союзников, где каждый доллар заработной платы солдат, а также каждое оружие, транспортное средство, пуля и пара сапог предоставлялись за счет США, в рядах вьетнамских военнослужащих числились «солдаты-призраки». Эти бойцы были убиты, но об их смерти не сообщалось, чтобы командиры могли забирать их зарплаты. На деле реальная численность войск Южного Вьетнама была значительно меньше, чем говорилось в официальных отчетах.

Деньги, идущие из США, не делали командиров союзников более компетентными и не прибавляли им лидерских качеств, которые были крайне важны в противостоянии с бедным, но более искусным, дисциплинированным и находчивым противником. Напротив, коррупция смертельно подорвала способность армии союзников выполнять свою работу.

Коррупция и неумение управлять людьми являлись главным препятствием для достижения целей США. Я до сих пор убежден, что война во Вьетнаме была проиграна именно из-за коррупции.

Новые пьесы, старый сценарий

Мир в 2018 году сильно отличается от того, что было полвека назад. Вьетнам, Афганистан, Ирак, — везде война шла при разных обстоятельствах. Сегодня Армия США не похожа на ту, которая участвовала в боях во Вьетнаме, поэтому сравнивать прошлые времена и нынешние — сложно. Тем не менее в общих чертах эти конфликты похожи: войска США с неограниченной огневой мощью отправляются сражаться с плохо вооруженным врагом и проводят годы, пытаясь одержать над ним победу. В конце концов, цель, к которой стремились американцы, — стабильный режим, способный эффективно защищать себя и отстаивать интересы США в регионе, — не достигается. Так имеем ли мы право постоянно говорить, что Соединенные Штаты имеют лучшую армию в мире?

Американцам следует пересмотреть свои взгляды на собственное вооружение и переосмыслить войны, которые ведет их страна. Пора трезво оценивать себя и своих союзников.

1 Организация запрещена на территории РФ.