Блокировать Telegram Роскомнадзору помогают 3,7 тысячи операторов связи

Москва, 3 мая. Роскомнадзор приоткрыл для Федерального агентства новостей завесу тайны о том, как блокируется популярный мессенджер Telegram.

Как рассказали Федеральному агентству новостей в РКН, блокировка мессенджера Telegram на территории нашей страны началась сразу после решения Таганского районного суда от 13 апреля, как того, собственно, и требует закон.

Многих пользователей интересует, как именно проходит сам процесс блокировки мессенджеров или сайтов. Ограничение доступа к интернет-ресурсам Telegram осуществляют операторы связи, предоставляющие услуги доступа к интернету. На сегодняшний день их около 3,7 тысячи.

«Во исполнение данного решения Роскомнадзором выявляются IP-адреса, которые используются Telеgram на территории России, — говорится в ответе на запрос ФАН Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. — Затем они направляются операторам связи с целью их блокировки. При этом все случаи смены IP-адресов оперативно выявляются, новые адреса сразу же направляются операторам связи».

Непосредственно блокировку производят примерно 3 тысячи 700 операторов связи. Кроме того, ведомство создало «горячую линию с целью получения информации о возможных блокировках добропорядочных интернет-ресурсов, IP-адреса которых расположены в тех же подсетях, что и IP-адреса Telegram».

Однако, как признаются в Роскомнадзоре, польза от нее не слишком большая.

«Подавляющее большинство сообщений, поступающих на «горячую линию», это — спам, либо письма без какой-либо конкретики, — отметили в РКН. — Лишь примерно в 1 проценте из всего потока писем были указаны конкретные имена сайтов или IP-адреса. Все такие сообщения проверяются».

В связи с блокировкой Telegram со второй половины апреля регулярно возникают проблемы с работой других сайтов и приложений. Но в Роскомнадзоре подчеркивают, что их ведомство здесь ни при чем.

«Нештатная работа значительной части интернет-ресурсов, указанных в письмах на нашу «горячую линию», не связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда в отношении Telegram», — добавили в РКН.

В рамках проводимой РКН работы «принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность».

Свою «горячую линию» открыла и Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий», которая объединяет активных интернет-пользователей. Однако получить от РОЦИТ оперативный комментарий не удалось.

Вскоре после блокировки Telegram то и дело появляются сообщения о том, что подобная участь вскоре может ожидать и другие популярные мессенджеры — WhatsApp и Viber (ФАН не раз писал ранее об этом).

В Роскомнадзоре на это ответили, что «судебных решений в отношении других мессенджеров не принималось».

Информацию о технологии блокировки Telegram дополнил для ФАН директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«Мессенджер Telegram использует для работы публичную интернет-инфраструктуру самых крупных мировых провайдеров: Amazon, Google, Digital Ocean и других, — пояснил он. — Его виртуальным машинам, которые обеспечивают передачу и хранение сообщений, назначаются свои IP-адреса из того пула, которым владеет этот провайдер».

Причем, по словам эксперта, это назначение происходит динамически: сейчас используется один набор адресов, а через несколько минут из-за изменившейся нагрузки к нему добавляется другой.

«Блокировка Telegram происходит как раз по IP-адресам, и российские провайдеры ограничивают к ним доступ, — отметил Воробьев. — Однако в силу того, что выделение адресов происходит динамически, машины Telegram очень быстро перемещаются с заблокированных IP на другие. Таким образом, заблокировать мессенджер можно, только добавив в «черный список» весь принадлежащий провайдеру пул адресов».

Андрей Воробьев говорит, что сделать это крайне сложно, так как этими же провайдерами обслуживается огромное количество популярных ресурсов, которыми пользуются миллионы людей (среди них банки, платежные системы, интернет-магазины и онлайн-кинотеатры).

«Именно поэтому попытки прекратить работу приложения столкнулись с такими сложностями», — резюмировал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Согласно данным «Медиалогии», с 16 апреля количество просмотров в Telegram сократилось за неделю на 76,5 процента.