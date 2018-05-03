В ДНР рассказали, как ВСУ начали новую операцию в Донбассе

Донецк, 3 апреля. Украинская операция Объединенных сил в Донбассе началась с мародерства. По словам представителя оперативного командования Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, украинские военнослужащие выселили семью из дома в Авдеевке, обвинив ее в сотрудничестве с руководством ДНР.

«Вечером при возвращении с работы хозяевам были предъявлены удостоверения, подписанные командующим ООС Сергеем Наевым. Затем жителям были предъявлены обвинения в сотрудничестве с властями нашей республики, за что хозяева дома были задержаны», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Представитель оперативного командования добавил, что конфискованный дом сразу же заняли шесть украинских военнослужащих, а хозяева домовладения были задержаны. Кроме того, украинские силовики отобрали у жителя города Курахово автомобиль, объяснив свои действия служебной необходимостью, пишет Infox.ru.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале операции Объединенных сил. Это значит, что руководство над операцией перейдет от СБУ к военным.