Сирия: более пяти тысяч боевиков покинули южные районы провинции Дамаск

Дамаск, 3 мая. Более пяти тысяч боевиков и членов их семей покинули южные районы провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, более пяти тысяч боевиков и члены их семей покинули города Бабила, Бейт-Сах и Ялда на юге Дамаска, откуда были переправлены в провинции Алеппо и Идлиб. В ближайшие дни эти города покинут еще порядка 10 тысяч боевиков и членов их семей. После выхода боевиков, Сирийская арабская армия получит полный контроль над городами Бабила, Бейт-Сах и Ялда.

Стоит отметить, что договоренность о выводе боевиков из южных районов Дамаска была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Джейш Аль-Ислам».