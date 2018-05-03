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Сирия: более пяти тысяч боевиков покинули южные районы провинции Дамаск
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    Сирия: более пяти тысяч боевиков покинули южные районы провинции Дамаск

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    Сирия: более пяти тысяч боевиков покинули южные районы провинции Дамаск

    Дамаск, 3 мая. Более пяти тысяч боевиков и членов их семей покинули южные районы провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным агентства, более пяти тысяч боевиков и члены их семей покинули города Бабила, Бейт-Сах и Ялда на юге Дамаска, откуда были переправлены в провинции Алеппо и Идлиб. В ближайшие дни эти города покинут еще порядка 10 тысяч боевиков и членов их семей. После выхода боевиков, Сирийская арабская армия получит полный контроль над городами Бабила, Бейт-Сах и Ялда.

    Стоит отметить, что договоренность о выводе боевиков из южных районов Дамаска была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Джейш Аль-Ислам».

    Автор: Алексей Громов
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