Российский конвой защитил ПАТЭС «Академик Ломоносов» от «антиядерных активистов»
Москва, 3 мая. Российские конвойные суда защитили плавучую атомную электростанцию с энергоблоком «Академик Ломоносов» от опасного приближения судна «антиядерных» активистов «Белуга-2» в Балтийском море. Российскому конвою помогали катера береговой охраны Швеции и Дании.
По данным департамента коммуникации «Росатома», инцидент произошел недалеко от датского острова Борнхольм.
«Несмотря на инцидент, ПЭБ «Академик Ломоносов» будет доставлен, как и планировалось, сначала в Мурманск, а потом в Певек для снабжения электроэнергией жителей и предприятий Чукотского автономного округа», — заявили в «Росатоме».