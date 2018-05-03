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Российский конвой защитил ПАТЭС «Академик Ломоносов» от «антиядерных активистов»
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    Российский конвой защитил ПАТЭС «Академик Ломоносов» от «антиядерных активистов»

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    Российский конвой защитил ПАТЭС «Академик Ломоносов» от «антиядерных активистов»

    Москва, 3 мая. Российские конвойные суда защитили плавучую атомную электростанцию с энергоблоком «Академик Ломоносов» от опасного приближения судна «антиядерных» активистов «Белуга-2» в Балтийском море. Российскому конвою помогали катера береговой охраны Швеции и Дании.

    По данным департамента коммуникации «Росатома», инцидент произошел недалеко от датского острова Борнхольм.

    «Несмотря на инцидент, ПЭБ «Академик Ломоносов» будет доставлен, как и планировалось, сначала в Мурманск, а потом в Певек для снабжения электроэнергией жителей и предприятий Чукотского автономного округа», — заявили в «Росатоме».

    Автор: Алексей Громов
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