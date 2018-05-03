Российский конвой защитил ПАТЭС «Академик Ломоносов» от «антиядерных активистов»

Москва, 3 мая. Российские конвойные суда защитили плавучую атомную электростанцию с энергоблоком «Академик Ломоносов» от опасного приближения судна «антиядерных» активистов «Белуга-2» в Балтийском море. Российскому конвою помогали катера береговой охраны Швеции и Дании.

По данным департамента коммуникации «Росатома», инцидент произошел недалеко от датского острова Борнхольм.