У нас нет никакой обороны: США признали ракетное отставание от России по гиперзвуку

14 августа 1958 года в своем выступлении перед сенатом тогдашний кандидат в президенты Джон Ф. Кеннеди провозгласил «ракетное отставание» США от СССР. Кеннеди предупредил, что если этот пробел не будет немедленно устранен, то США не смогут осуществлять эффективное сдерживание Советского Союза.

Федеральное агентство новостей представляет статью «США грозит настоящее ракетное отставание в области гиперзвуковых технологий» (A Real Missile Gap Is Looming In Hypersonic Weapons), опубликованную 1 мая изданием The National Interest. Автор: Дэн Гуре (Dan Goure).

Новое отставание США от России может быть гораздо более серьезным, чем то, о котором говорил сенатор Кеннеди шестьдесят лет назад. Гиперзвуковое оружие чрезвычайно трудно отслеживать с помощью существующих датчиков противовоздушной и противоракетной обороны и практически невозможно перехватить. По словам главы стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтена, «у нас нет никакой обороны, которая могла бы защитить нас от такого оружия, поэтому наш ответ — это силы сдерживания».

Высокопоставленные чиновники оборонных ведомств США дали понять, что Россия и Китай в настоящее время лидируют в гонке по разработке и развертыванию гиперзвуковых ракет. В прошлом году Китай испытал гиперзвуковую ракету DF-17. Недавно назначенный заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии доктор Майкл Гриффин заявил:

«Китай принял на вооружение или скоро примет на вооружение гиперзвуковые системы доставки, которые могут преодолевать расстояния в тысячи километров и тем самым представлять опасность для наших авианосных многоцелевых групп и сил передового развертывания. Сегодня у нас нет систем, которые могли бы таким же образом подвергать опасности их, и у нас нет защиты от этих систем. Если они решат развернуть эти системы, мы окажемся в весьма невыгодном положении».

В своем выступлении перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские военные уже имеют неуязвимое стратегическое оружие, способное обходить любую оборону, и что Россия активно разрабатывает гиперзвуковое оружие.

Директор управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) Стивен Уокер отметил, что Китай создал обширную научную и инженерную инфраструктуру для поддержки развития гиперзвуковых систем вооружения.

«Если вы посмотрите на некоторых наших конкурентов, например, на Китай, то заметите, что количество объектов, которые они построили, чтобы создавать гиперсонику, превосходит то количество, которое мы имеем в нашей стране. Причем превосходит в два или в три раза. Очевидно, что Китай сделал это одним из своих национальных приоритетов. Мы должны сделать то же самое», — заявил он.

Гиперзвуковые системы вооружения станут неотъемлемой частью российской и китайской стратегии преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD). Цель этой стратегии — в создании смертоносной непробиваемой наступательной и оборонной зоны, которая простирается на тысячи километров от их границ. Обе страны уже активно развертывают высокотехнологичные и интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны наряду с баллистическими и крылатыми ракетами наземного и морского базирования, и некоторые из этих систем способны поражать даже мобильные цели.

Для американской армии жизненно необходимо развивать свои возможности, чтобы быть в состоянии противостоять стратегии преграждения доступа/блокирования зоны. Это требует систем, которые способны проникать через комплексную воздушную оборону и противостоять угрозе, создаваемой ударными системами дальнего действия, особенно гиперзвуковому оружию. Системы типа «стелс», такие как B-2, F-22, F-35 и — в недалеком будущем — B-21 станут частью американского ответа.

Согласно последним сообщениям СМИ, то, что долгое время было не более чем серией научных экспериментов, теперь превратилось в согласованную программу производства нового поколения оружия большой дальности, а также чрезвычайно высокоскоростного оружия, способного свести на нет интегрированные средства ПВО врага и служить угрозой для целого ряда целей, в том числе для площадок запуска баллистических ракет.

ВВС США планируют разработать гиперзвуковое ударное оружие к 2020 году, а гиперзвуковой самолет для выполнения задач разведки и наблюдения в зоне A2/AD — к 2030 году. В середине апреля ВВС подписали контракт на один миллиард долларов с Lockheed Martin на создание воздушного гиперзвукового неядерного оружия.

Управление перспективных исследовательских проектов делает все возможное, чтобы обогнать соперников в гонке гиперзвуковых систем вооружения. Ресурсы, выделяемые для исследований в области гиперсоники, выросли в три раза за последние три года. DARPA планирует запустить тестовые самолеты с воздушно-реактивным двигателем в 2019 году, а тактический прототип планирующего ЛА с ракетным двигателем — в 2022 или 2023 году.