Сирия: ФАН публикует видео из бывшего полевого госпиталя боевиков в Аль-Мадании

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в подземном полевом госпитале боевиков, обнаруженном подразделениями САА в районе Аль-Мадания на юге Дамаска.

Напомним, 19 апреля сирийская армия приступила к операции по зачистке анклава «Исламского государства»1 (ИГ:1 ИГИЛ;1 террористическая группировка, запрещенная в РФ), располагавшегося на территории лагеря для беженцев Ярмук, а также районов Хаджар-аль-Асвад, Аль-Кадам и Аль-Мадания. После нанесения массированных артиллерийских и авиационных ударов правительственные войска начали наступление на нескольких фронтах, постепенно сжимая кольцо окружения.

Первым районом, откуда 28 апреля САА удалось выбить отряды «Исламского государство», стал Аль-Мадания. В ходе боев за эту местность правительственные войска ликвидировали около 60 боевиков ИГ, в числе которых были и полевые командиры террористической организации. Наступление сирийцев продолжилось последующим освобождением района Аль-Кадам и рассечением анклава на две части — южный Ярмук и Хаджар-аль-Асвад.

9 Фото. 9 Фотографий

Одновременно с продвижением сирийской армии вглубь захваченных боевиками территорий, проходила и зачистка уже освобожденных районов, в ходе которой в Аль-Мадании и был обнаружен подземный полевой госпиталь боевиков. Как можно видеть на кадрах, снятых корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), у боевиков имелось медицинское оборудование и лекарства западного производства.

Помещение также использовалось террористами для хранения боеприпасов и вооружения. В большом количестве сирийскими военнослужащими были обнаружены самодельные гранаты, мины и материалы для производства самодельных взрывных устройств. Для последнего боевики использовали токарный станок, на котором они, скорее всего, вытачивали болванки.

1 Организация запрещена на территории РФ.