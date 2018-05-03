Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин распорядился отстранить от должности заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Ивана Лукина. Соответствующий указ в четверг появился на сайте правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора Лукина Ивана Игоревича, первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД РФ», — говорится в документе.

Кроме того, с должности были сняты глава управления МВД по Мурманской области Игорь Баталов, глава управления СК РФ по Пермскому краю Марина Заббарова, прокурор Тульской области Александр Козлов и начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев.

В отставку также ушли заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов, глава управления СК по Рязанской области Владимир Махлейдт и прокурор Удмуртии Сергей Панов.

В то же время президент распорядился сделать ряд назначений в МВД, ФСИН, прокуратуре, Следственном комитете как в Москве, так и в других регионах, пишет «Парламентская газета».