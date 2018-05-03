Меню
Россия
Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах
Россия
Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
Следующая новость
Загрузка...

    Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

    65

    Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

    Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин распорядился отстранить от должности заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Ивана Лукина. Соответствующий указ в четверг появился на сайте правовой информации.

    «Освободить от занимаемой должности генерал-майора Лукина Ивана Игоревича, первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД РФ», — говорится в документе.

    Кроме того, с должности были сняты глава управления МВД по Мурманской области Игорь Баталов, глава управления СК РФ по Пермскому краю Марина Заббарова, прокурор Тульской области Александр Козлов и начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев.

    В отставку также ушли заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов, глава управления СК по Рязанской области Владимир Махлейдт и прокурор Удмуртии Сергей Панов.

    В то же время президент распорядился сделать ряд назначений в МВД, ФСИН, прокуратуре, Следственном комитете как в Москве, так и в других регионах, пишет «Парламентская газета».

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.