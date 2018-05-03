Американские ученые обезглавили сотни свиней, чтобы заставить мозг жить без тела

Вашингтон, 3 мая. Американские ученые провели уникальный эксперимент, заставив мозг свиньи работать 36 часов вне тела.

Исследование провели в Йельском университете. В рамках эксперимента они обезглавили сотни свиней, а затем пытались восстановить кровообращение, применяя для этого систему нагревателей и насосов.

В итоге им удалось поддерживать активности миллиардов отдельных нейронов мозга одного из животных. При этом нейробиологи не смогли сказать, сохранили ли свиные мозги признаки сознания. Скорее всего, по их мнению, изолированный орган пребывал находился в состоянии комы, чему могли способствовать и компоненты омывающего его раствора.

Никаких подробностей группа ученых пока не разглашает, в настоящее время они работают над материалом для публикации в научном журнале.