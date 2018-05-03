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Спасатели нашли тело пропавшего начальника участка при обрушении шахты в Туве
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    Спасатели нашли тело пропавшего начальника участка при обрушении шахты в Туве

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    Спасатели нашли тело пропавшего начальника участка при обрушении шахты в Туве

    Москва, 3 мая. Горняк, оставшийся под землей при обрушении шахты в Туве, найден мертвым.

    Как стало известно, спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении шахты в Тандинском районе Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

    «В результате обрушения погиб человек. Ранее его судьба оставалась неизвестной, сейчас его тело обнаружено», — сообщил источник.

    Напомним, происшествие случилось 30 апреля. Когда произошло обрушение, в шахте находилось 80 человек. 79 человек удалось вывести на поверхность. Оставшимся в шахте считался начальник участка. После случившегося следственный комитет начал доследственную проверку.

    Автор: Дарья Смолина
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