Спасатели нашли тело пропавшего начальника участка при обрушении шахты в Туве

Москва, 3 мая. Горняк, оставшийся под землей при обрушении шахты в Туве, найден мертвым.

Как стало известно, спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении шахты в Тандинском районе Тувы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

«В результате обрушения погиб человек. Ранее его судьба оставалась неизвестной, сейчас его тело обнаружено», — сообщил источник.

Напомним, происшествие случилось 30 апреля. Когда произошло обрушение, в шахте находилось 80 человек. 79 человек удалось вывести на поверхность. Оставшимся в шахте считался начальник участка. После случившегося следственный комитет начал доследственную проверку.