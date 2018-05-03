Сирия: САА начинает операцию против боевиков в провинциях Хомс и Хама

Дамаск, 3 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовятся к полномасштабной операции в провинциях Хомс и Хама после отказа боевиков от мирного соглашения, предложенного правительством Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

За минувшую неделю было достигнуто соглашение о выходе незаконных вооруженных формирований из северных районов провинции Хомс, однако некоторые группировки отказались от мирной сделки с правительством Сирии, а также создали новую коалицию «Джеиш аль-Сахаб», для противостояния сирийской армии. По данным источника, боевики отказались покинуть города Аль-Ганто, Дейр Дул и Айн Хусейн.

После отказа боевиков от мирной сделки, штурмовые подразделения правительственных войск были переброшены на линию фронта в провинциях Хомс и Хама для подготовки полномасштабной операции против террористов.