Меню
Весь мир
Более 100 человек погибли во время песчаной бури в Индии
Россия
Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
Следующая новость
Загрузка...

    Более 100 человек погибли во время песчаной бури в Индии

    38

    Более 100 человек погибли во время песчаной бури в Индии

    Москва, 3 мая. Песчаная буря в Индии унесла жизни более 100 человек, около 200 пострадали. Стихийное бедствие произошло в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш на северо-западе страны.

    Порядка 200 человек поступили в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, во время бури оказались разрушены здания и оборваны линии электропередачи. По данным Indian express, после случившегося на дорогах образовались пробки, а отправление рейсов в аэропортах было задержано.

    Как заявил глава правительства Индии, в пострадавшие регионы для оказания помощи были направлены спасатели.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.