Более 100 человек погибли во время песчаной бури в Индии

Москва, 3 мая. Песчаная буря в Индии унесла жизни более 100 человек, около 200 пострадали. Стихийное бедствие произошло в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш на северо-западе страны.

Порядка 200 человек поступили в больницу с травмами различной степени тяжести. Кроме того, во время бури оказались разрушены здания и оборваны линии электропередачи. По данным Indian express, после случившегося на дорогах образовались пробки, а отправление рейсов в аэропортах было задержано.

Как заявил глава правительства Индии, в пострадавшие регионы для оказания помощи были направлены спасатели.