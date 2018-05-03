Меню
Политика
Крымские пограничники объяснили, зачем задерживают следующие на Украину суда
Россия
Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
Следующая новость
Загрузка...

    Крымские пограничники объяснили, зачем задерживают следующие на Украину суда

    606

    Крымские пограничники объяснили, зачем задерживают следующие на Украину суда

    Симферополь, 3 мая. Крымские пограничники объяснили причину проверок судов, идущих в сторону Украины. В крымском погрануправлении ФСБ пояснили, что проверки связана с попытками не допустить проникновения в Россию террористов, нелегальных мигрантов и контрабандистов.

    «Работа органов ФСБ России обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим организациям, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — отметили в ведомстве.

    При этом пограничники подчеркнули, что их действия соответствуют международному морскому праву, а от судовладельцев никаких претензий к российским властям не поступало.

    Напомним, что ранее украинские власти заявили, что российские пограничники начали досматривать все иностранные суда, направляющиеся в порт Мариуполя. В частности, досмотр прошли корабли из Италии, Греции и Израиля.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.