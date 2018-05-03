Крымские пограничники объяснили, зачем задерживают следующие на Украину суда

Симферополь, 3 мая. Крымские пограничники объяснили причину проверок судов, идущих в сторону Украины. В крымском погрануправлении ФСБ пояснили, что проверки связана с попытками не допустить проникновения в Россию террористов, нелегальных мигрантов и контрабандистов.

«Работа органов ФСБ России обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим организациям, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста», — отметили в ведомстве.

При этом пограничники подчеркнули, что их действия соответствуют международному морскому праву, а от судовладельцев никаких претензий к российским властям не поступало.

Напомним, что ранее украинские власти заявили, что российские пограничники начали досматривать все иностранные суда, направляющиеся в порт Мариуполя. В частности, досмотр прошли корабли из Италии, Греции и Израиля.