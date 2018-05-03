В ответ «Калибр» может прилететь: россияне не поверили, что танки РФ станут легкой мишенью для Javelin ВСУ

Москва, 3 мая. На Украине заявили, что танки ВС РФ станут легкой мишенью для американских ПТРК Javelin, которые Вашингтон ранее направил Киеву. Таким мнением поделился журналист Юрий Бутусов, пофантазировавший о том, как ВСУ «в считанные минуты» смогут уничтожить огромное количество техники.

Воинственные заявления не убедили пользователей социальных сетей во всесильности ВСУ, россияне напомнили украинцу о крылатых ракетах «Калибр».

«Не могут не понимать, что в ответ на Джавелин в любой момент может прилететь Калибр…» — отметил пользователь с ником npoBogHik.

«Хлипковата обороноспособность, если полсотни Джавелинов повышают ее уровень в 10 раз…» — с иронией прокомментировал ремарку Бутусова о внезапно выросшей обороноспособности Украины другой участник обсуждения.

«Не пройдет и 3 месяцев, и эти самые комплексы будут проданы на «черном рынке» вооружений…» — предположил другой пользователь, что же случится с американскими ПТРК на Украине.

«Еще ни один Джавелин не принес явную победу американцам ни в Ираке, ни в Афганистане. Тоже шли 200-е в США, до сих пор там теракты и террористы. Там где американцы пытаются установить демократию и навести порядок — происходит еще больший хаос», — написал Максим Иващенко.

«Бутусов «военный эксперт», который не служил в армии», — поставил под сомнение авторитетность мнения Бутусова Андрей Огаренко.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон отправил украинской стороне американские ракетные комплексы Javelin. Об этом не без гордости сообщил президент Украины Петр Порошенко. В социальных сетях сразу начали шутить о том, что Киев наверняка уже продумывает варианты, куда бы американское вооружение продать.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что поставка Javelin для нужд ВСУ идет вразрез с минскими договоренностями, напоминает Ura.ru.

Стоит также добавить, что поразить «российские танки в Донбассе» с помощью Javelin, как заявил Бутусов, ВСУ помешает и отсутствие российской техники и военных в этом регионе. Тот факт, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, в Киеве постоянно упускают из внимания.