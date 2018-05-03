Цены такие, что не выхожу из отеля: хоккеист сборной РФ пошутил о Копенгагене

Москва, 3 мая. Российский хоккеист, игрок сборной России по хоккею Владислав Гавриков пошутил, что цены в Копенгагене такие, что он не выходит из отеля.

«Все хорошо в Дании, цены, правда, такие, что я из отеля не выхожу. Можно ли прожить в Копенгагене на зарплату хоккеиста? Не знаю, вы мне скажите. На самом деле, сегодня никуда не удалось сходить погулять. Не то, что боялся выходить из отеля, просто боялся разочароваться», — заявил хоккеист.

Сборная России выступит на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Уже в эту пятницу российская сборная проведет свой первый матч. Российской команде предстоит сыграть со сборной Франции.

Гавриков рассказал журналистам, что команда готовится к матчу с Францией «как с самым сильным соперником, будем идти от матча к матчу».