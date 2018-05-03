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Сирия: на севере Хомса боевики сдают оружие правительственным войскам
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    Сирия: на севере Хомса боевики сдают оружие правительственным войскам

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    Сирия: на севере Хомса боевики сдают оружие правительственным войскам

    Дамаск, 3 мая. В северных пригородах Хомса боевики начали сдавать оружие подразделениям Сирийской арабской армии. По данным телеканала «Аль-Маядин», на сдачу тяжелых орудий, минометов и бронетехники уйдет 48 часов. Кроме того, военным будут переданы карты минных полей и подземных ходов.

    Уточняется также, что боевики должны открыть проезд по заблокированному ранее участку шоссе Хомс-Хама, и очистить южные окрестности провинциального центра Хама.

    Некоторые боевики воспользовались амнистией и согласились перейти на сторону правительства. Отказавшихся сделать это, вывезут на автобусах в Идлиб и Джараблус на север Сирии.

    Напомним, договоренности о перемирии охватывает формирования вооруженной оппозиции, занимающих города Растан, Талбиса, Тейр-Маале, Эль-Ганту и Эль-Хоула. На террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 они не распространяются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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