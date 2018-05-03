Главные новости 3 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 3 мая.

Госпогранслужба Украины пожаловалась на «жесткую политику» России, которая начала проверять все невоенные украинские суда, идущие в сторону Мариуполя. «Россия начала жесткую политику»: Украина пожаловалась на задержание судов.

Пожар произошел на военном складе в Балаклее в Харьковской области Украины в четверг, 3 мая. Названа причина нового пожара на взорвавшемся год назад складе боеприпасов под Харьковом.

В российском посольстве в Лондоне рассказали, почему ответили отказом о встрече с британской стороной. Посольство РФ в Лондоне объяснило отказ от встречи с британской стороной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил связь между украинской трагедией и ударами возглавляемой США коалиции по Сирии. Он подчеркнул, что правильных выводов из ситуации на Украине Запад так и не сделал. «Запад не сделал выводов»: Лавров объяснил связь между ударами по Сирии и украинской трагедией.

Воюющий в Донбассе одессит Игорь Немодрук рассказал, что его земляки готовы оказать сопротивление украинской власти, однако для этого им нужна поддержка, которую могли бы оказать ДНР и ЛНР. «Ждут только сигнала»: Одесса готова сражаться вместе с ДНР и ЛНР против украинской власти.

Истребитель Воздушно-космических сил России Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем, оба летчика в результате авиакатастрофы погибли. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. Сирия: истребитель ВКС РФ Су-30СМ разбился над Средиземным морем, оба летчика погибли.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал «пляской на костях» так называемый марш украинского порядка, который устроили националисты в трагический для Одессы день 2 мая. Экс-депутат Рады объяснил, чем обернется для Порошенко «пляска на костях» 2 мая в Одессе.

Израильский политолог Яков Кедми назвал экономические перспективы России на Востоке смертельным ударом по США. Смертельный удар по США: Кедми об экономических перспективах России на Востоке.

Советский многоцелевой истребитель Су-27 признан одним из лучших самолетов, созданных российскими конструкторами. Об этом сообщает американский аналитический журнал The National Interest. Наконец-то в США включили голову: эксперт объяснил, почему Су-27 пугает НАТО.